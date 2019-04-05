Valilik, Depremle İlgili Yapılan Çalışmalar Hakkında Bilgi Verdi

Elazığ Valiliği, dün yaşanan ve bazı köylerde hasara yol açan 5.2 şiddetindeki depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Elazığ Valiliği, dün yaşanan ve bazı köylerde hasara yol açan 5.2 şiddetindeki depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavak köyü merkezli 5.2 şiddetindeki depremde bazı köylerdeki evler hasar gördü. Vali Çetin Oktay Kaldırım'da deprem olmasının hemen ardından bölgeye hareket ederek yerinde inceleme yaptı.Elazığ Valiliği'de yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgileri paylaştı.



Yapılan açıklamada; "İlimiz Sivrice ilçesi Kavak köy köyünde 04.04.2019 tarihinde saat 20: 31 de meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem sonucu valiliğimiz bünyesinde anında Kriz Merkezi faaliyete geçirilmiş ve valimiz hemen olay yerine intikal ederek depremden etkilenen bütün köyleri gece boyunca yerinde inceleyerek çalışmaları koordine etmiştir.Depremden sonraki ilk 15 dakika içerisinde keşif yapmak üzere bölgeye Jandarma ve Afad ekipleri gönderilerek bütün köy muhtarlarıyla irtibat kurulup durum tespiti yapılmıştır.Depremin hemen akabinde 12 kişilik 3 ayrı ekip müdahale için bölgeye yönlendirilmiştir. Bu çerçevede can kaybının olmadığı da teyit edilmiştir.Ayrıca valimizin talimatıyla diğer illerden 5 kişilik arama kurtarma ekibi 1 araçla Sivrice ilçesine intikal etmiştir.Kızılay, UMKE, Sağlık, 112 ve İl Özel İdaresi ekipleri AFAD koordinasyonunda bölgeye toplu intikal ettirilmişlerdir" denildi.



21 köyde 12 ekiple hasar tespiti yapılıyor



Bölgeden alınan bilgiler doğrultusunda ilk etapta Doğanbağı köyüne 10, Akseki köyüne 13 adet olmak üzere toplam 23 adet çadır gönderildiği belirtilen açıklamada, "Çadırların AFAD ve Jandarma ekiplerimiz tarafından ivedi bir şekilde kurulumu gerçekleştirilmiştir.Valiliğimiz koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelinden oluşan depremin merkezi ve merkezine yakın 21 köyde 12 ekip 24 kişilik teknik eleman tarafından ön hasar tespiti için çalışmalar sürmektedir. Saat 15: 00 itibariyle 16 köyde hasar tespit çalışmalarında 350 civarında konut incelemesi yapılmıştır. Olası kalan diğer köylere de ekipler intikal halindedir. Afad Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kızılay Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ek ihtiyaç tespiti için bölgede tarama işlemlerine de devam edilmektedir.Kızılay tarafından bölgeye yaklaşık 500 kişiye yetecek gıda malzemesi ile 115 battaniye, 115 yatak ve 23 ısıtıcı da gönderilmiştir.Yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşın tüm tedbirler alınmıştır. Yaklaşık 75 personel, 25 araç ile çalışmalar tüm hızıyla titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Nihayetinde sonraki etaplarıyla birlikte afet bölgesinde evleri zarar gören farklı köylerdeki 43 ailenin barınmalarına yönelik çadırların kurulumu sağlanmıştır"ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

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