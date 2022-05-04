Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor? - Son Dakika
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Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?

04.05.2022 14:38
Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce geçen yıl 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığına dikkat çekildi.

İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaparak kentte yaşayan yabancı uyruklu şahıslara ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancı, yasal olarak ikamet ediyor. Bu rakamın 542 binini ise Suriyeliler oluşturuyor.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibarıyla ilimizde 1.305.307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir.

Bu yabancıların;

a) 542.045'i geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden,

b) 763.262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte ilimizde yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelemiz tüm kurumlarımızın işbirliğiyle sürmektedir.

"23 BİN KİŞİ İSTANBUL'DAN SINIR DIŞI EDİLDİ"

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce geçen yıl 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerin 23.072'si İstanbul'dan sınır dışı edilirken, 39.525'i ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi. 1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında; 11.936'sı Afganistan, 2.853'ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25.644 düzensiz göçmen (1.933 yabancıya adli işlem yapılmıştır.) hakkında işlem yapıldı. Bu yabancıların 8.773'ü İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 12.684'ü sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, kolluk güçlerimizce tespit edilen 240 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine başlanmış olup, işlemleri tamamlanan 280 Afganistan uyruklu yabancının havayoluyla sınır dışı planlaması yapılmıştır. Düzensiz göçmenlerin tespit ve sınır dışı edilmelerine yönelik çalışmalar etkin bir şekilde devam etmektedir.

"YOĞUN TURİST GİRİŞİ YAŞANIYOR"

İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs, sığınmacı ya da mülteci olmayıp, turist olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra ülkelerine dönmektedir. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek ve tatil yapmak üzere gelen yoğun bir turist girişi yaşanmaktadır. Geçtiğimiz Mart ayında deniz ve havayolu ile ilimize gelen turist sayımız geçen yıla oranla yüzde 112 artarak 1.156.400'e, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 2.904.460'a ulaşmıştır.

EN ÇOK TURİST İRAN VE ALMANYA'DAN GELİYOR

Ülkemizde en çok turist ağırlayan şehirlerin başında gelen İstanbul'umuza en çok giriş yapan yabancılar arasında yüzde 10,09 oranıyla İran, yüzde 7,97 oranıyla Almanya ve yüzde 7,82 oranıyla Rusya Federasyonu vatandaşları bulunmaktadır."

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