Valilik fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Valilik fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Valilik fırtına uyarısı yaptı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son veriler sonrası Düzce Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, fırtına kaynaklı çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Valilik fırtına uyarısı yaptı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son veriler sonrası Düzce Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, fırtına kaynaklı çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Düzce ve çevre illerinde 5 Ocak'tan itibaren görülmesi beklenen fırtına nedeniyle Düzce Valiliği yazılı açıklama yaparak Düzcelileri uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde ( Akçakoca, Bartın, Bolu, Çnkırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak) rüzgarın yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.


Ayrıca 5 Şubat 2020 akşam saatlerinden itibaren Düzce'de görülmesi beklenen fırtına nedeniyle, oluşabilecek çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. - DÜZCE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce Valiliği, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
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