Valilik: Gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır - Son Dakika
Üye Girişi

Valilik: Gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır

27.01.2021 19:01
Valilik: Gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır

İSTANBUL Valiliği Riva açıklarındaki gemiye ilişkin açıklama yaptı.

İSTANBUL Valiliği Riva açıklarındaki gemiye ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Tekirdağ Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 16.55'te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır." ifadelerine yer verildi.


- İstanbul
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Rusya'dan Azovstal'la ilgili dehşete düşüren açıklama! 4 mayının üstünde 152 Ukraynalının cesedi bulundu Rusya'dan Azovstal'la ilgili dehşete düşüren açıklama! 4 mayının üstünde 152 Ukraynalının cesedi bulundu Almanya Başbakanı Scholz: 'Yaptırımların net bir amacı var, Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini geri çekmesi' Almanya Başbakanı Scholz: 'Yaptırımların net bir amacı var, Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini geri çekmesi' Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı
Kaynak: DHA

Tekirdağ, Rusya, Gemi, Riva, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valilik: Gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır - Son Dakika


Son Dakika
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta camide 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkollü içeceklere gelen zamlara tepki gösterenler hakkında konuştu: Aç geziyorlar ama rakı, bira almaktan geri durmuyorlar
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 20:05:48. #1.12#
SON DAKİKA: Valilik: Gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement