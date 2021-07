VALİLİK GENEL EMRİ

2021/2

İLAN TUTANAĞI

Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; başta can ve mal emniyetini sağlayarak hayatın her alanında kamu düzeninin tesisine yönelik her türlü tedbir almak devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. Maddesinin (ç) fıkrasında valilerin görevleri arasında "Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler" hükmü bulunmaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (c) fıkrasında "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66'ncı madde hükmü uygulanır" denilmektedir.

Anılan Kanunun 66'ncı maddesinde; "İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32' nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır…" hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, turizm sezonunun başlaması, devam eden pandemi şartları ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte sosyal hareketliliğin artacağı değerlendirildiğinden; başta sahil bölgelerimizdeki yoğunluktan kaynaklanacak olumsuzlukları gidermek ve kamu düzenini sağlamak amacıyla aşağıdaki hususlar emredilmiştir:

1-Sahil bölgelerinde, taşıt trafiğin yoğunlaştığı dönemlerde, acil durumlar için (yangın, ambulans vb) gerekli park ve manevra alanları ayrıldıktan sonra, oto park kapasitesinin dolması halinde, kendi alanı içerisinde otopark imkanı sağlayan konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan ve kendi ikametlerinde otoparkları bulunan kişilerin taşıtları dışındaki her türlü motorlu aracın bu bölgelere girmesinin önlenmesi konusunda gerekli önlemleri almak konusunda kolluk birimlerinin yetkilendirilmesine; ilgisine göre İl Özel İdaresi ve Belediyeler tarafından oluşturulacak park alanlarına taşıtların depolanarak kişilerin ulaşımlarının toplu taşıma araçları ile sağlanmasına;

2- Turizm sezonuyla birlikte yoğunluk yaşanacak yerlerdeki işletmelere mal tedariki için gelen araçların bu yerlere gece saat 00: 00 ile sabah 10: 00 saatleri dışında giriş yapmalarının yasaklanmasına ve bu konuda gerekli tedbirlerin kolluk birimlerince alınmasına;

3- Trafik yoğunluğu ile birlikte park probleminin yaşanabileceği İnkumu, Güzelcehisar, Mugada, Hatipler, Çakraz gibi sahil bölgelerine yukarıda belirtilen tedarik araçları haricinde kamyon türü araçların girişinin yasaklanmasına;

4- Çadır ve kamp alanı olarak belirlenmiş yerlerin dışında çadır kurulması ve kamp yapılmasının yasaklanmasına;

5- Sahil bölgelerinde; konaklama tesisleri ile idarelerince kamp, karavan, çadır kurma alanı olarak belirlenmiş yerler dışında; kumsalda, kaldırımlarda, yollarda, parklarda, kamyon, kamyonet türü araçların kasalarında gecelemek maksatlı konaklamanın yasaklanmasına;

6- Sahil bölgelerindeki ruhsatsız faaliyet gösteren her türlü işletmelerin ilgisine göre Belediyeler ve İl Özel İdaresince tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasına, bu konuda denetim faaliyetlerin sıkılaştırılmasına ayrıca bu bölgelere her türlü seyyar satıcı, hurdacıların girişinin yasaklanmasına;

7- Ruhsatlı işletmelerin giriş kısımlarında, bağlı oldukları meslek odaları tarafından onaylanmış fiyat tarifelerinin görünebilecek şekilde bulundurulmasına;

8- İlgili idareleri tarafından, plaj olarak kullanılan yerlerde denize girilebileceğine ilişkin yazı, işaret, flama gibi herkesçe görülebilen uyarıların konularak, deniz ve hava şartlarına göre gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve bu ilan ve işaretlere riayet edilmesine; denize girmenin uygun olmadığı konusundaki işaret ve uyarıların yayınlanması halinde ve cankurtaran hizmeti bulunan yerlerde cankurtaran çalışma saatlerinin dışında denize girilmesinin yasaklanmasına;

9- Su, çevre temizliği, sağlık, elektrik, cankurtaran, ulaşım, tuvalet, duş, kabin gibi zorunlu hizmetlerin ilgili birimleri tarafından süreklilik esasına göre izlenmesine ve yerine getirilmesine;

10- Başta ormanlık alanlar olmak üzere sahil şeritlerinde, kumsallarda, özel olarak belirlenmiş mesire alanları dışında umuma açık alanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasına;

11- Tatil maksadıyla gelenleri restoran veya pansiyonlara çekmeye zorlayan (hanutçuluk) her türlü faaliyetin yasaklanmasına;

12- Başka illerden ve ülkelerden gelmiş olsa bile aile üyeleri arasındaki bayramlaşma ve toplu yemek etkinliklere izin verilmesine;

27. 07. 2020 tarih ve 54 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarından olan; "İlimiz genelinde Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaların, özellikle köylerimizde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek faaliyetlerinin (köy bayramları) yapılmamasına" ve "İlimiz genelinde özellikle köylerimizde Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen geleneksel hale gelmiş güreş, futbol vb. turnuvaların yapılmamasına" şeklindeki kararların halen yürürlükte olması nedeniyle hatırlatılarak uygulanmasının devamına karar verilmiştir.

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve aksi kararlaştırıldığı ilan edilmedikçe 1/9/2021 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 10. 07. 2021