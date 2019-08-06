Son Dakika Haberleri: Valilik karşısındaki meydan 'Kadeş Barış Meydanı' oldu
Son Dakika Güncel Haber

Valilik karşısındaki meydan 'Kadeş Barış Meydanı' oldu

50 dakika önce

Çorum Belediyesi tarafından Valilik binası karşısında yaptırılan meydanın ismi Belediye Meclis kararıyla "Kadeş Barış Meydanı" oldu.

Valilik karşısındaki meydan 'Kadeş Barış Meydanı' oldu, System.String[]
Çorum Belediyesi tarafından Valilik binası karşısında yaptırılan meydanın ismi Belediye Meclis kararıyla "Kadeş Barış Meydanı" oldu.

Çorum'un dünyanın merkezi ve sahabeler şehri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu şehir aynı zamanda barışın ve kardeşliğin de şehri. Adaylık sürecinde hemşehrilerimiz meydanın adını sorduklarında meydana Kadeş ismi yakışır demiştim. AK Parti Grubuna böyle bir teklifi getirdikleri için teşekkür ediyorum. AK Parti, CHP ve MHP meclis üyeleri olarak bu ismi vermek bize nasip oldu. 'Kadeş Barış Meydanı' bu şehre çok yakışacak. El ele gönül gönüle olduktan sonra sevgi, kardeşlik ve barış ikliminin hakim olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'Peyzaj çalışması yapılacak'

Kadeş Barış Meydanında adına yakışır bir peyzaj çalışması yapılacağını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Aşgın, bu ismin Çorum'a sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini diledi. - ÇORUM
Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den beklenen Kaz Dağları açıklaması geldi: Keşke ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi
AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri olay yarattı Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 21:11:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valilik karşısındaki meydan 'Kadeş Barış Meydanı' oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]