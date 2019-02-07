Son Dakika Haberleri: Valilik, Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimliklerini Açıkladı

Valilik, Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimliklerini Açıkladı

1 saat önce

İSTANBUL Valiliği, Kartal'da çöken binada ölen ve yaralananların, bugün saat 22.30 itibariyle kimlikleri tespit edilenleri açıkladı.

Valilik, Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimliklerini Açıkladı, System.String[]
İSTANBUL Valiliği, Kartal'da çöken binada ölen ve yaralananların, bugün saat 22.30 itibariyle kimlikleri tespit edilenleri açıkladı.

Kimliğini tespit edilen yaralılar:

1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)

2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 

3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH) 

4- Hatice Aliefendioğlu (81 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 

5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 

6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 

7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 

8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH) 

9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 

10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 

11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 

12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 

13- Azra Havva Tekgöz(6 yaşında, yoğun bakımda, Lütfi Kırdar EAH)

Hayatını kaybedip kimlikleri tespit edilenler:

1- Ayşe Alemdar 

2- Yıldız Gündüzoğlu 

3- Fatma Karaman

4-Mustafa alemdar

5-Safiye Alemdar(Mustafa Alemdar'ın annesi)

6-Safiye Alemdar(Mustafa Alemdar'ın eşi)

7-Erdoğan Alemdar

8-Saime Alemdar

9-Ecrin Alemdar

10-Eslem Alemdar

Son çıkarılan bir kişinin ise kimlik tespit çalışmaları sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:38 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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