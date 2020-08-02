Valilik konutu arkasındaki yolda havaya ateş açan 3 kişi, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

SİNOP Valiliği konutu arkasındaki yolda, havaya ateş açan 3 şüpheli, polisi alarma geçirdi. Vali Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayın ardından 2 şüpheli yakalanırken, biri kaçtı.

Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik konutu arkasındaki yolda, dün saat 19.00 sıralarında, 3 kişi havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, polis merkezine götürülürken, cadde üzerinde yapılan incelemelerde 4 boş kovan bulundu. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayla ilgili polis, çok yönlü soruşturma başlattı.