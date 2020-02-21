Valilik Kupası şampiyonları ödüllendirildi

Düzce Valiliği, Satranç il temsilciliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonuyla bu yıl 3.'ncü yapılan okul sporları satranç Valilik Kupası şampiyonları belli oldu. Turnuva sonunda şampiyon satranççılar kupalarını yapılan törenle aldılar.



Bu yıl 3. defa yapılan Valilik Kupası ve Okul Sporları Satranç Turnuvası Kalıcı Konutlar spor salonunda 2 gün sürdü. 10 Kategoride toplam 930 satranç meraklısı öğrencinin katıldığı turnuvada 188 takım yarıştı. 33 Hakem görev aldı. Minikler, minik kızlar, küçükler, küçük kızlar, yıldızlar, yıldız kızlar, gençler ve genç bayanlar kategorilerinde yapılan turnuva hakkında bilgiler veren Düzce İl Satranç Temsilcisi Haluk Velioğlu; "Valilik kupası Okul sporları ile bir arada yapıldı. Katılım yoğun oldu. Bu turnuvaya emek veren herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu turnuvada Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gençlik ve spor İl Müdürlüğü'ne federasyonum adına çok teşekkür ederim. Daha geniş katılımlı daha güzel bir organizasyon olmasını diliyoruz ve bunun için çalışıyoruz" dedi.



Turnuva sonunda ise Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek'in katıldığı kupa töreniyle öğrenciler kupalarına kavuştu. - DÜZCE