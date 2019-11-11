Son Dakika Haberleri: Valilik: Lemesurier'in ölümüyle geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır
Son Dakika Güncel Valilik: Lemesurier'in ölümüyle geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır

Valilik: Lemesurier'in ölümüyle geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır

6 saat önce

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Valilik: Lemesurier'in ölümüyle geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır, System.String[]

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği'nden Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Lemesurier'in ölü bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklakada, "Beyoğlu Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.


Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Miğferleri'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayının eşinin ifadesi ortaya çıktı
Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler Kayıp ilanı verilen kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:29:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valilik: Lemesurier'in ölümüyle geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]