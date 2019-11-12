Son Dakika Haberleri: Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı
Son Dakika Güncel Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı - Son Dakika

Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

6 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kullandığı otomobille kaçan Onur A.'yı (23) yakalayan 2 trafik polisi, genci sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı, System.String[]

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kullandığı otomobille kaçan Onur A.'yı (23) yakalayan 2 trafik polisi, genci sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Valilik, polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Olay, geçen hafta perşembe günü ilçe merkezinde meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullandığı öne sürülen Onur A., polislerin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Polis ekipleri de peşine düştü. Polis, Onur A.'nın emanet alıp kullandığı otomobili, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında lastiklerine ateş açarak durdurdu. Otomobilden indirilen Onur A., iki trafik polisi tarafından dövüldü. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, polis memurlarının genci yere yatırıp tekme attığı ve küfür ettikleri görüldü. Onur A.'nın ise, "Ağabey korktuğum için kaçtım" dediği duyuldu.

VALİLİK: POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tokat Valiliği yazılı açıklama yaptı. Trafik polislerinin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Erbaa'da polislerin orantısız güç kullandıklarına dair gizli olarak çekilen bir video üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Vatandaş hakkında yapılan bir suç isnadı ile ilgili yapılan yakalama işlemi sırasında Erbaa ilçemizde görevli polislerin orantısız güç kullandıkları değerlendirildiğinden haklarında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Ayrıca gerekli yasal soruşturma da başlatılmıştır."


Tokat, Erbaa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:57 Kaynak: DHA
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