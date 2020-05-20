Valilik önünde bayram kuyruğu - Son Dakika

Valilik önünde bayram kuyruğu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 'Seyahat İzin Belgesi' almak için Sivas Valiliği'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu

SİVAS - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 'Seyahat İzin Belgesi' almak için Sivas Valiliği'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Korona virüs salgını etkisini hala devam ettirirken vatandaşların Ramazan Bayramı telaşı da başladı. Alınan kararla 81 ilde arefe günü başlayan 4 günlük sokağı çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Sivas'ta uygulanacak olan yasağa rağmen vatandaşlar, 'Seyahat İzin Belgesi' almak için valilik binasına akın etti. İzin belgesi almak isteyen vatandaşlar, 26 dereceyi bulan sıcağa aldırış etmeden sıra beklemeye devam etti. Vatandaşların, polis ve güvenlik ekiplerinin uyarıları ile sosyal mesafeye de uyduğu görüldü.