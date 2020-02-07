Valilik önünde kendini yaktı - Son Dakika

Hatay'da bir kişi valilik binası önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Yangın tüpüyle müdahale edilen adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Valiliği önünde Ö.M. adlı vatandaş, henüz belirlenemeyen nedenle yolda ateş yakarak, kendini yakmaya kalkıştı. Olayı gören çevredeki polisler, şahsa müdahale etmek isterken, Ö.M. üzerine benzin döküp kendini yaktı. Alevler içinde kalan Ö.M. yangın söndürücü tüplerle müdahale edilerek yanmaktan kurtarıldı. Ambulans ile Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, buradaki müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda fenalaşan Ö.M. götürüldüğü Dörtyol Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatay Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hatay Valiliği araç giriş kapısı önünde, 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 8.30'da kendine zarar verme amacıyla üzerine yanıcı madde dökerek, kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşımız, tüm ikna çabalarına rağmen eylemini gerçekleştirmiştir. Valilik personelinin müdahalesi ile yanmaktan kurtarılan vatandaş tüm müdahaleler yapılarak hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

(Gökhan Aklan-Ferit Savaş/İHA)