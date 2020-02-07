Valilik önünde kendini yaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilik önünde kendini yaktı - Son Dakika

Valilik önünde kendini yaktı

6 saat önce

Hatay'da bir kişi valilik binası önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.

Valilik önünde kendini yaktı, System.String[]

Hatay'da bir kişi valilik binası önünde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Yangın tüpüyle müdahale edilen adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Valiliği önünde Ö.M. adlı vatandaş, henüz belirlenemeyen nedenle yolda ateş yakarak, kendini yakmaya kalkıştı. Olayı gören çevredeki polisler, şahsa müdahale etmek isterken, Ö.M. üzerine benzin döküp kendini yaktı. Alevler içinde kalan Ö.M. yangın söndürücü tüplerle müdahale edilerek yanmaktan kurtarıldı. Ambulans ile Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, buradaki müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda fenalaşan Ö.M. götürüldüğü Dörtyol Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatay Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hatay Valiliği araç giriş kapısı önünde, 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 8.30'da kendine zarar verme amacıyla üzerine yanıcı madde dökerek, kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşımız, tüm ikna çabalarına rağmen eylemini gerçekleştirmiştir. Valilik personelinin müdahalesi ile yanmaktan kurtarılan vatandaş tüm müdahaleler yapılarak hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sosyal Hizmetlerden Sosyal Ekonomik Destek Yardımı, çocukları için Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

(Gökhan Aklan-Ferit Savaş/İHA)

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi
Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı Meclis üyesinden 'çocuklarım aç' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı için tepki çeken yorum

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Valilik önünde kendini yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]