Valilik önündeki şüpheli çanta paniğe neden oldu
19 dakika önce
Adıyaman Valiliği ön kısmına bırakılan çanta paniğe neden oldu.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:14 Kaynak: İHA
Valiliği ön kısmına bırakılan çanta paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı
Adıyaman Valiliği ön kısmında bulunan bir reklam levhası önündeki çantayı fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından çanta içerisinde 4-5 kilogramlık kurtlanmış bulgur ile bir adet kupa bardağının olduğunu fark etti. Çöp olarak atıldığı tahmin edilen kurtlanmış bulgur ve kupa bardağı yapılan incelemelerin ardından çöpe atıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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