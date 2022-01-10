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Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi

10.01.2022 14:10

Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdiŞANLIURFA Şanlıurfa Valiliği önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi.

Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi

ŞANLIURFA Şanlıurfa Valiliği önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatan ekipler, fünye ile patlattıkları çantada elbise olduğunu belirledi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Valiliği protokol girişi önünde yaşandı. Valilik girişinde görevli polis memurları kapının önüne bırakılmış kırmızı bir spor çanta olduğunu fark etti. Çantada patlayıcı olma ihtimaline karşı valiliğin önündeki Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine giden bomba imha uzmanları, inceledikleri çantayı fünye ile patlattı. Çantadan elbise çıktı.

Çantanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığı belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi
Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi
Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi
Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi
Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi
Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi
Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi
Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi
Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi

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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Valilik protokol girişine bırakılan çanta ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika


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