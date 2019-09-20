Son Dakika Haberleri: Valilik : (orman yangını gözaltısı) şüphelinin terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
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Valilik : (orman yangını gözaltısı) şüphelinin terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

2 saat önce

İstanbul Valiği'nden Pendik'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, " Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A., ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir" denildi.

Valilik : (orman yangını gözaltısı) şüphelinin terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor., System.String[]

İstanbul Valiği'nden Pendik'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, " Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A., ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir" denildi.
Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.
Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı.
Bu arada İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün saat 17: 46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kişi' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A., ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü'zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.


Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsündeki şüpheli
-Dün çekilen görüntüler



- İstanbul
İstanbul, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:00 Kaynak: DHA
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Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden açıklama: Pendik'teki yangında terör şüphesi
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