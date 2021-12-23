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Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu - Son Dakika

Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu

23.12.2021 20:05

Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu Rize'de 3 gün önce donmak üzereyken bulunarak valilik tarafından otele yerleştirilen Gürcistan uyruklu şahıs yeniden aynı şekilde bulundu.

Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu

RİZE - Rize'de 3 gün önce donmak üzereyken bulunarak valilik tarafından otele yerleştirilen Gürcistan uyruklu şahıs yeniden aynı şekilde bulundu.

Rize merkez sahil dolgu alanında bulunan çardaklarda yerde yatan şahıs çevre esnaf tarafından 112 Acil Çağrı ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri yerde hareketsiz olarak yatan şahıs için 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle müdahale edilen şahısın 21 Aralık Salı günü aynı çardakta alkollü halde donmak üzereyken bulunan J.Z. isimli Gürcistan uyruklu şahıs olduğu ortaya çıktı. 2. Kez aynı çardakta bulunan J.Z. sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şahsın 3 gün önce donmak üzereyken bulunduğunda sağlık ekipleri tarafından yine hastaneye getirilerek tedavi altına alındığı, sonrasında Rize Valiliği tarafından otele yerleştirildiği ancak yeniden alkollü bir şekilde sahilde bulunan çardaklarda bayıldığı ortaya çıktı.

Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu
Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu
Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu
Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu
Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu
Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu
Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu
Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu

Gürcistan, Polis, Esnaf, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Valilik otele yerleştirmişti, o yine donmak üzereyken bulundu - Son Dakika


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