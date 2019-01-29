Son Dakika Haberleri: Valilik Özel Kalem Müdürünün Acı Günü

Valilik Özel Kalem Müdürünün Acı Günü

46 dakika önce

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün hayatını kaybeden annesi Nebile Cücü son yolculuğuna uğurlandı.

Valilik Özel Kalem Müdürünün Acı Günü, System.String[]
Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün hayatını kaybeden annesi Nebile Cücü son yolculuğuna uğurlandı.

İlerleyen yaşından kaynaklanan hastalığından dolayı 82 yaşında hayatını kaybeden Nebile Cücü için Safranbolu Merkez Camiinde cenaze töreni düzenledi.

Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve yakınları taziyelerini kabul ettiği törende, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Valilik çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nebile Cücü Safranbolu aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük Valiliği, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu

8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:46:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valilik Özel Kalem Müdürünün Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]