Valilik 'Savaşa Hayır' toplantılarını ve mitinglerini yasakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilik 'Savaşa Hayır' toplantılarını ve mitinglerini yasakladı - Son Dakika

Valilik 'Savaşa Hayır' toplantılarını ve mitinglerini yasakladı

7 saat önce

Balıkesir Valiliği huzur ve güvenliğin sağlanması ve toplumda infial uyandırmaması için Balıkesir ilinde 'Savaşa Hayır' toplantısı ve miting yapılmasını 10 gün süre ile yasakladı.

Valilik 'Savaşa Hayır' toplantılarını ve mitinglerini yasakladı, System.String[]

Balıkesir Valiliği huzur ve güvenliğin sağlanması ve toplumda infial uyandırmaması için Balıkesir ilinde 'Savaşa Hayır' toplantısı ve miting yapılmasını 10 gün süre ile yasakladı.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, " Suriye'de şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak; milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde 'Savaşa Hayır' ve buna benzer konular adı altında; miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant, çadır açma, bildiri, afiş dağıtma eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek gruplar ve şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Balıkesir il sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma gibi etkinlikler; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri hükümleri doğrultusunda Valilik Makamının 05.03.2020 tarihli Kararı ile 05.03.2020 Perşembe gününden 14.03.2020 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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