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VALİLİK'TEN ARNAVUTKÖY DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANLIĞI'NIN KURŞUNLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

VALİLİK'TEN ARNAVUTKÖY DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANLIĞI'NIN KURŞUNLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

21.09.2021 18:22
VALİLİK'TEN ARNAVUTKÖY DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANLIĞI'NIN KURŞUNLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA, System.String[]

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın gece otomobille gelen şüpheliler tarafından kurşunlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın gece otomobille gelen şüpheliler tarafından kurşunlanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 2 katlı binaya 21 Eylül 2021 Salı günü (bugün) saat 02.40 sıralarında bir şahsın silahla ateş ettiği ihbarı alınmıştır." denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İvedilikle olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan araştırmalarda; binanın giriş katındaki işyerine 6 adet mermi, üst katta bulunan Deva Partisi İlçe Teşkilatı Binasının penceresine 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir."


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİLİK'TEN ARNAVUTKÖY DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANLIĞI'NIN KURŞUNLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALİLİK'TEN ARNAVUTKÖY DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANLIĞI'NIN KURŞUNLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika
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