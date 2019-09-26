Son Dakika Haberleri: Valilik'ten deprem için sosyal medya uyarısı
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Valilik'ten deprem için sosyal medya uyarısı

6 dakika önce

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı.

Valilik'ten deprem için sosyal medya uyarısı, System.String[]

İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. " denildi.



İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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