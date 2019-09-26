Valilik'ten deprem için sosyal medya uyarısı
6 dakika önce
İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlara karşı İstanbulluları uyardı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. " denildi.
Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili "Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu