VALİLİK'TEN KADIKÖY'DE CAMİ YAKMA GİRİŞİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Kadıköy Faikpaşa Camii'nin bir kişi tarafından yakılmaya çalışılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 18.20 sıralarında Kadıköy İlçemizin Acıbadem Mahallesi Faikpaşa Camisinin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Cami görevlileri ve vatandaşlarımızın müdahalesiyle söndürülen yangın şüphelisinin

yakalanması ve bu menfur olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Faikpaşa Camimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. " ifadelerine yer verildi.