VALİLİK'TEN KAYIŞDAĞI'NDAKİ ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI - Son Dakika

VALİLİK'TEN KAYIŞDAĞI'NDAKİ ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI

İsatnbul Valiliği'nden Kayışdağı'nda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsatnbul Valiliği'nden Kayışdağı'nda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

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"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) alınan bilgilere göre; Maltepe ilçemize bağlı Kayışdağı orman bölgesinde saat 16: 35'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 16: 48 sıralarında havadan ve karadan yangın söndürme çalışmasına başlanmıştır. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan angına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopter, 50 personel ile 10 adet Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmiştir. Yangın saat 17: 30'de kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir."


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİLİK'TEN KAYIŞDAĞI'NDAKİ ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI - Son Dakika

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