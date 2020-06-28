Valilik'ten Kayışdağı'ndaki orman yangını açıklaması - Son Dakika

Valilik'ten Kayışdağı'ndaki orman yangını açıklaması
İSTANBUL Valiliği'nden Kayışdağı'nda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
İSTANBUL Valiliği'nden Kayışdağı'nda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) alınan bilgilere göre; Maltepe ilçemize bağlı Kayışdağı orman bölgesinde saat 16: 35'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 16: 48 sıralarında havadan ve karadan yangın söndürme çalışmasına başlanmıştır. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan angına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopter, 50 personel ile 10 adet Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmiştir. Yangın saat 17: 30'de kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir."
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:11 Kaynak: DHA
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