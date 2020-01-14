VALİLİK'TEN KİLYOS'TAKİ TEKNE KAZASI AÇIKLAMASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel VALİLİK'TEN KİLYOS'TAKİ TEKNE KAZASI AÇIKLAMASI - Son Dakika

VALİLİK'TEN KİLYOS'TAKİ TEKNE KAZASI AÇIKLAMASI

11 dakika önce

İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, Kilyos'ta meydana gelen kasasının ardından kaybolan balıkçılardan 1'i için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, dalış ekibi ve helikopterle yapılan aramanın ise yarın sabah gerçekleştirileceğini bildirdi.

VALİLİK'TEN KİLYOS'TAKİ TEKNE KAZASI AÇIKLAMASI, System.String[]

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Kilyos'ta meydana gelen kasasının ardından kaybolan balıkçılardan 1'i için yapılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, dalış ekibi ve helikopterle yapılan aramanın ise yarın sabah gerçekleştirileceğini bildirdi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Kayıp 1 balıkçı için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Gece süresince bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile sabah gün aydınlanana kadar su üstü aramasına devam edilecektir. Yarın sabah 08.00'dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 Dalış Timi ve 1 Helikopter ile su üstü araması yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasına devam edilecektir."


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:01 Kaynak: DHA
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