VALİLİK'TEN KUMBURGAZ'DA OTOMOBİLİN DURAĞA GİRDİĞİ KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İSTANBUL Valiliği'nden, Kumburgaz'da otomobilin durağa girdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 1 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece İlçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünündireksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır. Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acilşifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

- İstanbul