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Valilik'ten 'Merdiven' cevabı

51 dakika önce

Gümüşhane Valiliği, bugün bazı medya organlarında yer alan yurda 550 basamaklı merdivenle ulaşıyorlar haberlerine cevap verdi.

Valilik'ten 'Merdiven' cevabı, System.String[]

Gümüşhane Valiliği, bugün bazı medya organlarında yer alan yurda 550 basamaklı merdivenle ulaşıyorlar haberlerine cevap verdi. Açıklamada yurdun hem yolunun olduğu hem de dolmuş ve otobüs servisi sağlandığı, merdivenlerin de öğrencilerin talebi üzerine yürüme gitmek isteyenler için yapıldığı kaydedildi.


Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haberlere konu olan merdivenlerin Belediye Başkanlığı tarafından öğrencilerin talebi üzerine yapıldığı hem dolmuş hem de otobüsün gittiği yurda yürüme gitmek isteyen öğrenciler tarafından kullanıldığı belirtildi.


Bahse konu haberin "Yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar" başlığıyla hem medyada hem de sosyal medya mecralarında yer almasının ardından yapılan açıklamada Gümüşhane Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'nun 2013 yılı Kasım ayında 800 öğrenci kapasitesi ile öğrencilerin hizmetine açıldığı hatırlatılarak, "Yurda ulaşımı sağlayan asfalt yol mevcut olup ulaşım, belediye ve özel halk otobüsleri tarafından sağlanmaktadır. Bahse konu merdivenler; öğrencilerin talebi üzerine, Gümüşhane Belediyesi tarafından yaptırılmış olup, okula yürüyerek gidip gelmek isteyen öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:48 Kaynak: İHA
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