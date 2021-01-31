Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği'nden polisi alarma geçiren kovalamacaya ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği'nden polisi alarma geçiren kovalamacaya ilişkin açıklama

31.01.2021 19:52

Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul Valiliği'nden polisi alarma geçiren kovalamacaya ilişkin açıklama "Yaralı ele geçirilerek hastaneye kaldırılan şüpheli hayatını kaybetti" İstanbul Valiliği, dur ihtarına uymayıp kaçtığı sırada polisin ateş açması sonucu durdurulan araçta 1'i yaralı 4 kişinin yakalandığı olaya...

İstanbul Valiliği'nden polisi alarma geçiren kovalamacaya ilişkin açıklama

"Yaralı ele geçirilerek hastaneye kaldırılan şüpheli hayatını kaybetti"

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, dur ihtarına uymayıp kaçtığı sırada polisin ateş açması sonucu durdurulan araçta 1'i yaralı 4 kişinin yakalandığı olaya ilişkin açıklamada bulunarak, yaralı ele geçirilen şüphelinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında, dur ihtarına uymayan şüpheli bir araç kaçmaya başlamış ve Çatalca girişinde durdurulmak istenmiş ve şüpheliler aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya devam etmişti. Bunun üzerine yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polisin ateş açması sonucu durdurulmuş ve 1'i yaralı olmak üzere toplam 4 şüpheli ele geçirilmişti. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheliler polis merkezine götürülmüştü. İstanbul Valiliği yaşanan bu olaya ilişkin yazılı açıklamada bulunarak, yaralı ele geçirilen şüpheli E.Ç.'nin Çatalca Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce; bugün saat 13.00 sıralarında Esenyurt ilçemizde yapılan uygulama sırasında bir araç "Dur" ihtarına uymayarak kaçmıştır. Ekiplerimizce yapılan takip sonucu Çatalca ilçesi girişindeki kapama noktasında durdurulmak istenen aracın sürücüsü, aracı görevli ekiplerimizin üzerine sürerek kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli aracın kaçışı, ekiplerimizce silahla ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Araçta bulunan ikisi yabancı uyruklu, dört kişiden üçü araçtan inerek kaçtıkları sırada, bir şahıs ta araç içerisinde yaralı olarak yakalanmıştır. Yaralı E.Ç. adlı şüpheli ivedilikle Çatalca Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda yakalanan F.E., E.Ç., A.A.K.A. ve C.S. isimli şüphelilerin, Narkotik Madde Kullanımı ve Ticareti ile 6136 SKM ve Taksirle Yaralama suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir.Olay yerinde yapılan incelemede şahısların araçtan attıkları değerlendirilen bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, kaçış güzergahında çalışmalar devam etmektedir."

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İstanbul Valiliği, Yüzme Alanları ve Plajlarla İlgili Kararları Açıkladı İstanbul Valiliği, Yüzme Alanları ve Plajlarla İlgili Kararları Açıkladı

İstanbul Valiliği, İstanbul, Esenyurt, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği'nden polisi alarma geçiren kovalamacaya ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Sesini bakan olduktan sonra duyduğumuz Hakan Fidan bu kez İngilizcesi ile gündemde!
21:01 Adana Demirspor, Slaven Bilic ile anlaştı
20:57 İş sadece imzaya kaldı! Slaven Bilic, Süper Lig'e geri dönüyor
20:57 Tekirdağ'da Ormanlarda Mangal ve Ateş Yakmak Yasaklandı
20:52 İstanbul'dan sonra Tekirdağ'da da ormanlarda piknik yapmak yasaklandı
20:25 Aziz Yıldırım, basın toplantısında uyuya kalan gazeteciye esprili tepki verdi
20:21 Aziz Yıldırım uyuya kalan basın mensubuna bakın nasıl tepki verdi
20:18 İYİ Parti Sözcüsü Zorlu Twitter hesabından gönderi yayımlayarak Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında açıklamalarda bulundu! İddiaları yalan
20:14 İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın iddiaları yalan
20:04 500 Tam Puan Alan Öğrenci Başarı Sırrını Açıklandı: Okul Dışında Günde 3-4 saat çalıştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 21:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği'nden polisi alarma geçiren kovalamacaya ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement