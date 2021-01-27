Valilik'ten Riva açıklarında kuru yük gemisinin sürüklenmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Valilik'ten Riva açıklarında kuru yük gemisinin sürüklenmesine ilişkin açıklama

27.01.2021 19:42
Valilik'ten Riva açıklarında kuru yük gemisinin sürüklenmesine ilişkin açıklama, System.String[]

Riva açıklarında makine arızası yapan boş kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Riva açıklarında makine arızası yapan boş kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Can kurtarma ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır" denildi.

Tekirdağ Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan Panama bayraklı 'PETRA STAR' isimli boş kuru yük gemisinin makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmesine ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Tekirdağ Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisinin saat 16.55'te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladığı aktarıldı. Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11 römorkörlerinin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(İHA)

İstanbul Valiliği, Tekirdağ, Rusya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Valilik'ten Riva açıklarında kuru yük gemisinin sürüklenmesine ilişkin açıklama - Son Dakika


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