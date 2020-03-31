Valilik'ten, sosyal medyadan 'koronavirüs veri' paylaşımlarına yalanlama - Son Dakika

ADANA Valiliği, sosyal medyada bazı hesaplardan paylaşılan 'kentte koronavirüs vakası' verilerinin art niyetli olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında Adana'daki koranavirüs vakası verilerine dair paylaşımların yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlarda yer alan veriler gerçeği yansıtmamakta, olup vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürükleme maksadıyla art niyetli olarak yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgını ile mücadele, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir özveriyle sürdürülmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sadece yetkili makamlar tarafından paylaşılan bilgileri dikkate almalarını, bu tür yanıltıcı ve endişe verici paylaşımlara riayet etmemelerini önemle rica ederiz."