Son Dakika Haberleri: Valilik'ten şüpheli toz açıklaması
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Valilik'ten şüpheli toz açıklaması

1 saat önce

İSTANBUL Valiliği, Tuzla'da kargo merkezinde paniğe neden olan toz madde ile ilgili açıklama yaptı.

Valilik'ten şüpheli toz açıklaması, System.String[]

İSTANBUL Valiliği, Tuzla'da kargo merkezinde paniğe neden olan toz madde ile ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün saat sabah 04.00 sıralarında Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezine ulaşan kargonun ayrılması çalışmaları sırasında, açılan torbalar içerisindeki bir pakette henüz mahiyeti tespit edilemeyen toz niteliğinde bir maddeye rastlanılmıştır.

Konunun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle olay yerinde gerekli önlemler alınmış, sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince tespit çalışmalarına hemen başlanmıştır.  112 Acil Komuta Merkezinden alınan bilgilere göre, olaydan sağlık durumu etkilenen herhangi bir personel bulunmamaktadır"

Sabah, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:33 Kaynak: DHA
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