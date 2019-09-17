Son Dakika Haberleri: Valilik: toz maddenin insan ve çevre sağlığına zararı olmadığı tespit edildi
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Valilik: toz maddenin insan ve çevre sağlığına zararı olmadığı tespit edildi

1 saat önce

İSTANBUL Valiliği, Tuzla'da kargo merkezinde alarma neden olan tozun insan ve çevre sağlığına zararı olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Valilik: toz maddenin insan ve çevre sağlığına zararı olmadığı tespit edildi, System.String[]

İSTANBUL Valiliği, Tuzla'da kargo merkezinde alarma neden olan tozun insan ve çevre sağlığına zararı olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün sabah saatlerinde PTT Başmüdürlüğü Anadolu Yakası Kargo İşleme Merkezi'nde açılan bir çuval içerisinde toz niteliğinde şüpheli bir maddeye rastlanmış, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerinde gereken tedbirleri alarak inceleme ve araştırmalarda bulunmuşlardı. Yapılan ilk incelemede rastlanan toz maddenin insan ve çevre sağlığı yönünden herhangi bir tehlike oluşturmadığı tespit edilmiş, detaylı inceleme yapılması amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilmiştir.

PTT Kargo İşleme Merkezi'nde verilen hizmetler normal seyrinde sürdürülmektedir"

Tuzla, Sabah, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:22 Kaynak: DHA
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Valilik: toz maddenin insan ve çevre sağlığına zararı olmadığı tespit edildi
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