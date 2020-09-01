Valilik uyardı: Sıcak hava dalgasına dikkat - Son Dakika

Kırıkkale'de hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde hissedileceğini belirtildi. Valilik, 11 ile 16 saatleri arasında vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kırıkkale Valiliği sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, "Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de 5 günlük tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

"2 Eylül Çarşamba: Güneşli, en yüksek 30, en düşük 18 derece.

3 Eylül Perşembe: Güneşli, en yüksek 39, en düşük 19 derece.

4 Eylül Cuma: Güneşli, en yüksek 39, en düşük 18 derece.

5 Eylül Cumartesi: Güneşli, en yüksek 32, en düşük 15 derece.

6 Eylül Pazar: Güneşli, en yüksek 34, en düşük 17 derece." - KIRIKKALE