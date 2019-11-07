Son Dakika Haberleri: VALİLİK UYARMIŞTI... İSTANBUL'DA HALA BİRÇOK TABELA ARAPÇA
Son Dakika Güncel VALİLİK UYARMIŞTI... İSTANBUL'DA HALA BİRÇOK TABELA ARAPÇA

VALİLİK UYARMIŞTI... İSTANBUL'DA HALA BİRÇOK TABELA ARAPÇA

7 saat önce

İSTANBUL Valiliği geçen Temmuz ayında Arapça tabelaların bulunduğu işletmelere bir yazı göndermiş, tabelaların yüzde 75'inin Türkçe harflerden oluşmasını istemişti.

VALİLİK UYARMIŞTI... İSTANBUL'DA HALA BİRÇOK TABELA ARAPÇA, System.String[]
İSTANBUL Valiliği geçen Temmuz ayında Arapça tabelaların bulunduğu işletmelere bir yazı göndermiş, tabelaların yüzde 75'inin Türkçe harflerden oluşmasını istemişti. Arap turistler ve Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu Aksaray'da pek çok işletmenun bu kurala uymadığı görüldü.

Bazı dükkanların tabelalarının tamamı Arapça harflerden oluşurken, bazı tabelalarının bir kısmında Türkçe harfler yer alıyor. Bu işletme sahipleri talimatnamenin kendilerine ulaşmadığını ifade ederken, önümüzdeki günlerde tabelada değişiklik yapacağını söyleyenler de var. Tabelasını değiştirenler arasında bulunan Aksaray'daki bir tatlı dükkanı sahibi  Ahmet Haccar, dükkanın 6 yıl önce açıldığını belirterek,  "Tabelayı İstanbul Valiliği'nin kararı sonrası değiştirdik. Suriyeli işletmecilerden o kararı bilen az kişi vardır, diye düşünüyorum. Bize valiliğin kararını muhasebecimiz söyledi. 'Yeni bir karar çıktı' dedi. Biz de değiştirdik. Biz burada yaşıyoruz. Kural ve kanunlar çıktığı zaman elbette yapacağız. Dışarıdan gelen turistler için zor olacak. Türkçe bilmiyorlar, Arapça tabela daha iyi oluyor. Az bir şey Arapça yazıyoruz." diye konuştu.

ZABITA EKİPLERİ TEBLİGAT GÖNDERİYOR

Tabelaların uygunluğunu ilçelerde belediyelere bağlı zabıta müdürlükleri denetliyor.  Belediye yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, Türkçe tabela kuralına uymayan işletmelere zabıta müdürlükleri aracılığıyla tebligat gönderiliyor. O süre içinde işletmelerden tabelanın kurala uygun şekilde değiştirilmesi talep ediliyor.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 kardeşin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Cesetlerden üçü sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette bulundu
Çinli ICBC, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolara satın aldı İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:51:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VALİLİK UYARMIŞTI... İSTANBUL'DA HALA BİRÇOK TABELA ARAPÇA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]