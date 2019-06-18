Son Dakika Haberleri: Valilik ve belediyeden dolandırıcılık uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Valilik ve belediyeden dolandırıcılık uyarısı

35 dakika önce

Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Valilik ve belediyeden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]
Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, birtakım kötü niyetli kişilerin Vali Şehmus Günaydın ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçelerle verilen hesaplara para yatırılmasını istedikleri belirtildi.
İş insanları ve vatandaşların bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da bazı kişilerin zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı bürokratların adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.
Belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu ifade edildi.
Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması gerektiği belirtilerek, bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce polise ihbarda bulunmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:49 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilki başardı! Vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı Bronzlaşmak için kakao yağı kullanıyorlar! Kilosu 120 TL Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:24:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valilik ve belediyeden dolandırıcılık uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]