Valilik ve Denetimli Serbestlik Müdürülüğü Arasında Protokol İmzalandı

Niğde Valiliği ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 'İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Niğde Valiliği ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 'İşbirliği Protokolü' imzalandı.



Niğde Adliyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen protokol törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, STK temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Niğde Valiliği arasında imzalanan işbirliği protokolünün amacının salıverilen yada kamu hizmeti cezası verilen yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılarak toplum içinde rehabilitasyonunun sağlanması olduğunu söyledi.



Protokol kapsamında yükümlülerin Niğde'de bulunan tüm kamu kuruluşlarını kapsayacak şekilde çalıştırılması dayandırılacağını belirten Dönmez, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:



"Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kurulduğu günden itibaren yükümlülerin topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 396 yükümlüye sigara alkol madde bağımlılığı arındırma müdahale programı, 300 yükümlüye hayat için değişim programı, 300 yükümlüye öfke kontrol programı ve 4 bin 500 yükümlüye değişik konularda seminerler ilgili uzmanlarca verilmiştir. Ceza İnfaz kurumlarından koşullu salıverilmesine 2 yıl veya daha az süre kalıp Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanarak tahliye olan 2252 yükümlünün toplum içinde infazını gerçekleştirmiş ve 425 yükümlünün infazına devam edilmektedir. Ayrıca kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü kapsamında 289 bin 200 saat kamu hizmeti yerine getirilmiş, ilimizde binlerce fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Kurulduğu günden bu yana madde bağımlılarının rehabilitasyonu kapsamında bin 221 yetişkin yükümlünün ve 73 çocuk yükümlünün tedavi ve denetimi yapılmış ayrıca tutuklama tedbiri yerine kişinin ailesi ve toplumdan uzaklaşmadan işine ve hayatına devam etmesini sağlayan Adli Kontrol müessesesini ise ilimizde 3 bin 136 kişiye uygulamış ve bin 708 kişiye halen uygulanmaya devam edilmektedir."



Konuşmanın ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez arasında "İşbirliği Protokolü" imzaları atıldı. - NİĞDE

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