Valilik ve üniversite arasında afetlere karşı işbirliği protokolü - Son Dakika

Valilik ve üniversite arasında afetlere karşı işbirliği protokolü

11.03.2021 16:39
Valilik ve üniversite arasında afetlere karşı işbirliği protokolü, System.String[]

Manisa Valiliği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesi kapsamında, Manisa'da yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ve bu kapsamda verilecek eğitimlere ilişkin...

Manisa Valiliği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesi kapsamında, Manisa'da yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ve bu kapsamda verilecek eğitimlere ilişkin iş birliği çerçevesini belirlemek amacıyla bir araya geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu toplantı odasında gerçekleştirilen törende, Manisa genelinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik yapılabilecek eğitim faaliyetleri masaya yatırılırken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ve bağlı birimlerindeki hizmet sundukları öğrencilerin ve akademisyenlerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgilendirme sunumu ve görüş alışverişi yapıldı. Toplantıda, '2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı' kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak sürdürülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda mutabakata varıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "İçişleri Bakanlığı 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan ederek farkındalık oluşturmaya yönelik bir eylem planı hazırladı. Bu eylem planı içerisinde doğal afetler konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik yoğun eğitim faaliyetleri yer alıyor. Böylesi bir eylem planı çerçevesinde, yıl boyunca Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün birlikte çalışmasının, bu eylem planının amacına ulaşmasına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu iş birliği protokolü kapsamında yapılacak komisyon faaliyetleri sayesinde, tüm insanlarımızın gerekli tedbirleri almayı öğrenmelerini ancak burada edinilecek bilgilerin kullanılmasına gerek kalmamasını ümit ederek, iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ise şunları söyledi: "Doğal afetler karşısında alınacak tedbirler noktasında farkındalık oluşturmayı hedefleyen bu eğitim iş birliği protokolü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sahip olduğu teknik ve akademik bilgi birikimini, Manisa'nın geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu sürece sağladıkları destek sebebiyle Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyor, iş birliğinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." - MANİSA

Valilik ve üniversite arasında afetlere karşı işbirliği protokolü
Valilik ve üniversite arasında afetlere karşı işbirliği protokolü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Valilik ve üniversite arasında afetlere karşı işbirliği protokolü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok         
22:16
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:31:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Valilik ve üniversite arasında afetlere karşı işbirliği protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei