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Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi' - Son Dakika

Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'

10.02.2022 00:39
Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'

Gazeteci Saygı Öztürk katıldığı bir canlı yayında, Isparta'da hayatını kaybeden vatandaşın ölüm belgesini paylaştı. Öztürk, "Ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak birden fazla vücut bölgesinin donması. Ramazan Nazlı donarak ölmüş" ifadelerine yer verdi.

Elektriklerin günlerce kesildiği Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı evinde ölü bulunmuştu.

Gazeteci Saygı Öztürk, Isparta'da yoğun kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintisinde yaşamını yitiren Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesini canlı yayında gösterdi. Nazlı'nın ölüm belgesinde ölüm nedeni birden fazla vücut bölgesinin donması. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan Nazlı, evinde ölü bulundu. Yatağında cansız bedeni bulunan Nazlı'nın donarak öldüğü söylenmişti.

VALİLİK YALANLAMIŞTI

Ramazan Nazlı için Isparta Valiliği, "İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir" açıklamasını yapmıştı.

Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'

SAYGI ÖZTÜRK BELGESİNİ GÖSTERDİ

Gazeteci Saygı Öztürk, Fatih Ertürk ile Habere Doğru programda önemli bir belge paylaştı. Öztürk, kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edilen Nazlı'nın ölüm belgesini canlı yayında açıkladı. Öztürk, "Ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak birden fazla vücut bölgesinin donması. Ramazan Nazlı donarak ölmüş. Bunu gizlemeye gerek yok. Bunu gizlemeye çalıştığınızda belgesi çıkar. CHP'li Yalvaç İlçe Başkanı bunu söyledi. Ya bu insanlar düşman değil ki. Yetkililerin bundan rahatsız olmaması gerekiyor. Evet elektrik kesildi, doğal gaz kesildi de. Ama öldü demek gizlemeye çalışmak olmaz." ifadelerini kullandı.

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Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi' - Son Dakika
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