Valilik Yaşlı Adama Sahip Çıkmak İçin Kolları Sıvadı
35 dakika önce
Malatya Valiliği içinde bulunduğu dram haberlere konu olan 60 yaşındaki Mustafa Akbulut'a sahip çıkmak için harekete geçti.
Malatya Valiliği
içinde bulunduğu dram haberlere konu olan 60 yaşındaki Mustafa Akbulut
'a sahip çıkmak için harekete geçti. Beydağı
Mahallesinde yalnız yaşayan ve çöpten bulduğu ekmeklerle karnını doyuran 60 yaşındaki Mustafa Akbulut'un dramının haberlere konu olması üzerine bir çok hayırsever yaşlı adama ulaşmak için kolları sıvadı.
Malatya Valiliğinden de yapılan açıklamada, Vali Aydın
Baruş'un talimatları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Mustafa Akbulut'un evinde gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Akbulut'a nakdi yardımda da bulunulduğu belirtilerek, ayrıca barınma, ısınma iaşe ve diğer konulardaki sıkıntılarının da giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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