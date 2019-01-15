Son Dakika Haberleri: Valilik Yaşlı Adama Sahip Çıkmak İçin Kolları Sıvadı

Valilik Yaşlı Adama Sahip Çıkmak İçin Kolları Sıvadı

35 dakika önce

Malatya Valiliği içinde bulunduğu dram haberlere konu olan 60 yaşındaki Mustafa Akbulut'a sahip çıkmak için harekete geçti.

Valilik Yaşlı Adama Sahip Çıkmak İçin Kolları Sıvadı, System.String[]
Malatya Valiliği içinde bulunduğu dram haberlere konu olan 60 yaşındaki Mustafa Akbulut'a sahip çıkmak için harekete geçti.

Beydağı Mahallesinde yalnız yaşayan ve çöpten bulduğu ekmeklerle karnını doyuran 60 yaşındaki Mustafa Akbulut'un dramının haberlere konu olması üzerine bir çok hayırsever yaşlı adama ulaşmak için kolları sıvadı.

Malatya Valiliğinden de yapılan açıklamada, Vali Aydın Baruş'un talimatları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Mustafa Akbulut'un evinde gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Akbulut'a nakdi yardımda da bulunulduğu belirtilerek, ayrıca barınma, ısınma iaşe ve diğer konulardaki sıkıntılarının da giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:31 Kaynak: İHA

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