Valilik, yoğun kar yağışı uyarısında bulundu - Son Dakika

Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle yapılan yazılı açıklamada, oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "Yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışlarının akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, Kırşehir il genelinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 santim, yükseklerde 20-40 santim) olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar,

buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - KIRŞEHİR