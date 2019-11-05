Son Dakika Haberleri: Valilik: "Zehirlenen turistlerin sağlık durumu iyi"
Son Dakika Güncel Valilik: 'Zehirlenen turistlerin sağlık durumu iyi'

Valilik: "Zehirlenen turistlerin sağlık durumu iyi"

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yabancı turistlerin zehirlenmesi sonucu Karabük Valiliği açıklama yaparak, turistlerin durumlarının iyi olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilik:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yabancı turistlerin zehirlenmesi sonucu Karabük Valiliği açıklama yaparak, turistlerin durumlarının iyi olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Safranbolu tarihi çarşı bölgesinde yer alan butik bir otelde meydana gelen olay sonrası AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin gerekli incelemeleri yaptığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmalar neticesinde misafirlerimizin konaklamakta olduğu otelin LPG sistemi ile ısıtıldığı ve ısınma tesisatında meydana gelen bir kaçak nedeni ile zehirlenme olayının yaşandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli inceleme başlatılmıştır. Yaşanan olaydan etkilenen misafirlerimizin genel durumunun iyi olduğu ve herhangi bir hayati problemlerinin olmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(Yasin Erdem/İHA)

Karabük Valiliği, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
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