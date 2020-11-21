Valilik ziyaretinde tarihi konak ele alındı - Son Dakika

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, tarihi geçmişi yaklaşık bir asra dayanan Kurtuluş Savaşı döneminde Kuvayımilliye karargahı olarak kullanılan Beyşehir'deki konağın sahibi Süleyman Sırrı Koydemir ile birlikte Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, atıl vaziyette bulunduğu için bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşayan tarihi konağın aslına uygun olarak başlatılması planlanan restore çalışmalarının ele alındığı, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı sunulması için yapılacak faaliyetler ile yapıların aslına uygun hale getirilmesinin değerlendirildiği belirtildi.

1919 yılında Anadolu'nun birçok beldesine kurulan Kuvayımilliye karargahlarından birisi olan Beyşehir'in Hamidiye Mahallesi'nde yer alan ve çökme tehlikesi yaşayan, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da tescillenen tarihi konağa sahip çıkabilmek için ilgili kurumlar harekete geçmiş ve çalışma başlatılmıştı.