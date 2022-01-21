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Valiliklerden yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Valiliklerden yoğun kar yağışı uyarısı

21.01.2022 17:49
Valiliklerden yoğun kar yağışı uyarısı

Zonguldak, Karabük, Düzce ve Kocaeli'de valilikle, beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Zonguldak, Karabük, Düzce ve Kocaeli'de valilikle, beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile şiddetli soğuk beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızca olumsuzluklara karşı tertip ve tedbirler alınmakla birlikte vatandaşlarımızın, araç sürücülerinin, engelli bireylerin, kronik hastalığı bulunanların ve hamilelerin, tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kentte bu akşamdan itibaren 27 Ocak perşembe gününe kadar yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların, araç sürücülerinin, engelli bireylerin, kronik hastalığı bulunanların ve hamilelerin, tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları istendi.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren kentte kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgenin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışların da önce yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yoğun kar şekline dönüşmesi bekleniyor. Bölgedeki kuvvetli kar yağışlarının pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarlarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarının etkisini en aza indirmek için her türlü tedbirin planlandığını ifade etti.

Yavuz, kurumların 24 saat esasına göre görev başında olacağını vurgulayarak, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Zonguldak, Karabük, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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