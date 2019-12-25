Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL Valiliği'nde "Fayton" toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükada'da Ruamlı atların itlaf edilmesinin ardından, Adalar'da yaşanan fayton sorunuyla alakalı İstanbul Valiliği'nde toplantı düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nden bürokratların katıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Valilikten çıkan konvoy

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