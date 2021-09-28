Valilikte üniversitelerde güvenlik toplantısı - Son Dakika

Balıkesir Valiliğinde Vali Hasan Şıldak Başkanlığında güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla Üniversiteler Güvenlik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

2021-2022 akademik yılıyla birlikte yüz yüze modeliyle yeniden başlayacak olan eğitim-öğretimin güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürülmesinin sağlanması ve gerek duyulan ilave güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla Üniversiteler Güvenlik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Hasan Şıldak, üniversitelerdeki mevcut güvenlik tedbirleri, üniversitelere sağlanan ulaşımın durumu ve ek güvenlik tedbirlerinin yanı sıra öğrencilerin Balıkesir'e gelişlerinde mağduriyet yaşanmaması için yapılan geçici barınma sorunlarına yönelik çalışmalar konusuna değindi.

Balıkesir'e gelişlerinde Balıkesir Otogarı, Tren Garı ve Toplu Taşıma Merkezinde Gençlik Spor Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından karşılanarak Balıkesir Valiliği Açık Kapı Birimine yönlendirilen öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. İlgili birimler tarafından il genelindeki kamu misafirhanelerine ve otellere çok sayıda öğrencinin yönlendirildiği bildirildi. Yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirten Vali Hasan Şıldak, yaklaşık iki haftalık süreceğini öngördüğü ilk dönemde öğrencilerin sorun yaşamayacağını belirtti.

Vali Hasan Şıldak, toplantıya katılan yetkililerden üniversite öğrencileri için kendi kurumlarına yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıda barınma sorunlarının yanı sıra üniversitelerde yaşanabilecek muhtemel asayiş olayları, bunlarla ilgili alınması gereken tedbirler de değerlendirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Projesine yönelik olarak Balıkesir Üniversitesi ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde ve bunlara bağlı yüksekokullarda projenin tanıtımının yapılması için yapılabilecekleri değerlendiren Vali Hasan Şıldak, yeni akademik yılın huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması temennisinde bulundu.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcıları Mustafa Çek, İrfan Demiröz, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve diğer ilgililer katıldı. - BALIKESİR