Valilikte uyuşturucu ile mücadele toplantısı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.



Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Başkanlığında, Vali Yardımcıları, Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcısı, BEÜ Rektörü, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Bot Komutanı, Milli Eğitim Müdürü, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, İl Müftüsü, Yeşilay Temsilcisi ve diğer paydaşların katılımıyla toplantı yapıldı.



2019 yılının genel değerlendirmesi ile yapılarak, çalışmalar gözden geçirildi. 2020 yılında yapılacak çalışmalar, alınacak önlemler ile yürütülecek iş ve işlemler görüşüldü. - ZONGULDAK