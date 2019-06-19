Son Dakika Haberleri: Valilikte vatandaşların istek ve sorunları dinlendi
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Valilikte vatandaşların istek ve sorunları dinlendi

1 saat önce

Denizli Valiliğinin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü toplantısında Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Valilikte vatandaşların istek ve sorunları dinlendi, System.String[]
Denizli Valiliğinin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü toplantısında Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Vatandaşların yoğun katılım sağladığı halk günü toplantısı Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk başkanlığında gerçekleştirildi. Vatandaşlar toplantıda sorun, talep ve şikayetlerini direkt olarak Vali Yardımcısı Cantürk'e iletti. Cantürk, sorunlara çözüm bulunması için ilgili birimlerle görüşüleceğini kaydetti. Toplantıda sorunlarını aktaran vatandaşlar, bireysel ve mahallelerinde bulunan birçok talep ve şikayetini aktarma fırsatı buldu. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
Denizli, Güncel
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