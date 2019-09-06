Son Dakika Haberleri: Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim yılı kararları
Son Dakika Güncel Haber

Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim yılı kararları

56 dakika önce

2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin alınan kararlar kapsamında Antalya Valiliğince yardımcı ders kitabı aldırılmayacağı ve okullarda seçme özel sınıflar ve seviye grupları oluşturulmayacağı kararlaştırıldı.

Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim yılı kararları, System.String[]

2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin alınan kararlar kapsamında Antalya Valiliğince yardımcı ders kitabı aldırılmayacağı ve okullarda seçme özel sınıflar ve seviye grupları oluşturulmayacağı kararlaştırıldı.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımlarıyla "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yer alan kuralların harfiyen uygulanacağı, servis şoförlerinin servis rehber personellerinin kantin işletmecilerinin ve kantin çalışanlarının güvenlik kontrolünden geçirileceği belirtildi.


Yine alınan kararlar kapsamında servis denetimleri düzenli olarak yapılacak. Servisler öğrencileri derse başlama saatinden en erken 15 dakika önce okula getirecek, ders çıkışında ise en geç 15 dakika içerisinde okuldan alacak. Okullarda bulunan kamera sistemleri çalışır halde olacak ve en az bir ay öncesi kayıtları tutulacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşandığı zaman bu kayıtlar ilgili birimlerle paylaşılabilir nitelikte olacak. Kantinlerde satılabilecek ve satılamayacak gıda ürünleri ile ilgili yönetmeliğe uygun denetimler yapılacak kantinlerde çiğ köfte satışı yapılmayacak.


Diğer yandan ikili eğitim yapan ilk ve orta okulların giriş saatleri en erken 08.00 liselerin en erken 08.30 teneffüs araları ise 15 dakika olacak. Yardımcı ders kitabı kesinlikle aldırılmayacak ve derslerde kullanılmayacak. Ayrıca okullarda seçme özel sınıflar ve seviye gruplarının oluşturmayacağı ve kayıt parası adı altında velilerden herhangi bir ücret alınmayacağı da kararlaştırıldı. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık
Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti Emekli polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 19:07:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim yılı kararları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]