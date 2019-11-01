Son Dakika Haberleri: Valilikten 7 il için kar yağışı uyarısı
Son Dakika Güncel Valilikten 7 il için kar yağışı uyarısı

Valilikten 7 il için kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Ordu Valiliğinden yapılan meteorolojik uyarıda, bu akşam kentin yüksek kesimlerinde ve civar 6 ilde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Valilikten 7 il için kar yağışı uyarısı, System.String[]

Ordu Valiliğinden yapılan meteorolojik uyarıda, bu akşam kentin yüksek kesimlerinde ve civar 6 ilde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin bin metre üzeri yüksek kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kar yağışının cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiği ve yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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