Valilikten 'Ankara'da patlama' iddialarına ilişkin açıklama
7 saat önce
Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"'Ankara'da patlama' başlığıyla sosyal medyada dolaşan haberlerin, Etimesgut ilçemizde faaliyet gösteren bir taş ocağı işletmesindeki rutin imalat çalışmalarından kaynaklanmış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."
(İHA)
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