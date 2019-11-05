Son Dakika Haberleri: Valilikten 'Ankara'da patlama' iddialarına ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Valilikten 'Ankara'da patlama' iddialarına ilişkin açıklama

Valilikten 'Ankara'da patlama' iddialarına ilişkin açıklama

7 saat önce

Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten 'Ankara'da patlama' iddialarına ilişkin açıklama, System.String[]

Ankara Valiliğinden, sosyal medyada dolaşan "Ankara'da patlama" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Ankara'da patlama' başlığıyla sosyal medyada dolaşan haberlerin, Etimesgut ilçemizde faaliyet gösteren bir taş ocağı işletmesindeki rutin imalat çalışmalarından kaynaklanmış olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

(İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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